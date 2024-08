¿Se va de Colo Colo? Leonardo Gil contó su postura frente al interés de San Lorenzo

Luego de la victoria de Colo Colo ante Junior que le dio el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores, los Albos comenzaron a pensar en lo que resta de año, que viene muy movido con participaciones también en el Campeonato Nacional, Copa Chile y los minutos que restan de Supercopa.

En esa línea, un jugador importante es Leonardo Gil, quien tras ser criticado en los últimos meses, ha tenido un soberbio repunte en los últimos partidos.

Es por esto, que el interés que ha manifestado el club argentino San Lorenzo, en los últimos días, ha generado incertidumbre y opiniones divididas en los hinchas, algunos pidiendo su continuidad y otros su partida.

¿Qué dijo Leonardo Gil sobre su posible partida de Colo Colo a San Lorenzo?

En diálogo con ESPN tras el compromiso, Gil abordó esta opción, la que se puede concretar como máximo hasta el jueves, día en el que cierra el libro de pases en el fútbol argentino.

"Sí, hay un interés de San Lorenzo, estuve ahí charlando un poco. Pero la prioridad la tiene Colo Colo, es mi casa, estoy feliz. Este club me ha dado muchísimo y yo me he entregado el máximo. Que sea lo que Dios quiera y lo que diga el destino", señaló.

"Aún no he hablado con Colo Colo sobre mi renovación. Hay que esperar a ver qué pasa. Tengo contrato hasta diciembre, mi familia está bien en Chile. Hoy toca disfrutar porque hace mucho que venimos buscando esto, nos ha costado formar este grupo", añadió sobre la opción de seguir en el Cacique en 2025.

Finalmente, retomó el tema San Lorenzo: "El jueves cierra el libro de pases en Argentina, aún no se nada. Quedan dos días y ya veremos. En lo inmediato, estamos disfrutando. Me quiero quedar, pero vamos a ver qué pasa".