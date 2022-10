Solari felicitó a Colo Colo por el título: Veía todos los partidos, estoy contento y se lo merecen

El delantero de River Plate Pablo Solari habló tras la presentación de los amistosos contra Real Betis y Colo Colo, donde se refirió al título del "Cacique", elenco que tendrá cara a cara luego de su partida en el último mercado de pases.

"Es muy especial porque Marcelo (Gallardo) es el que me trajo, así que estoy muy agradecido de él, y ahora son partidos especiales", indicó por la despedida del DT "millonario".

"Ante Betis será especial y estoy muy contento por enfrentar a mis ex compañeros, a quienes felicito por el título conseguido", agregó".

"Veía todos los partidos. Por ahí a veces se complicaba por el tema de los horarios, pero siempre que podía trataba de verlos y estoy contento por ellos, por el sacrificio que se hizo para llegar a ese título. Estoy contento y se lo merecen", sumó hacia sus antiguos compañeros en Macul.

Además, el "Pibe" fue consultado por la posibilidad que se planteaba de tenerlo en la entrega de la copa en el Estadio Monumental. "La única invitación que recibi fue del capitán (Gabriel Suazo), pero lamentablemente por motivos personales no podré ir. Pude ver el inicio (del partido contra Coquimbo), y después del partido de Racing me enteré del título y tome mi celular para felicitar a mis ex compañeros", cerró.