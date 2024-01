Stöhwing sobre Alan Saldivia: No estamos interesados en desprendernos de él

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, afirmó que el interés que existe en la concesionaria es que el uruguayo Alan Saldivia se mantenga en el plantel, aunque reconoció que hubo sondeos desde el extranjero, mientras que se abrió a alguna incorporación y descartó al peruano Paolo Guerrero.

"Estamos viendo. Jorge planteó que tenemos un gran plantel, él no quiere pensar en la llegada de ningún jugador que no haga diferencias con respecto al plantel que tenemos. Hay algunas ideas que vamos a discutir y veremos, pero no necesariamente se cerrará hoy", explicó durante la presentación de camiseta del cuadro "popular".

"Creo que tenemos un gran plantel, pero vamos a ver si hay alguna forma de reforzarlo en alguna plaza", apuntó, además que descartó que cierren las tratativas con Lucas Villalba.

"De Alan Saldivia tengo entendido que llegó algo, pero no hay ninguna conversación ni estamos interesados en desprendernos de él", aclaró, mientras que sobre Carlos Palacios dijo que ""firmó con nosotros y dijo que se va a quedar, hay una cláusula de salida con Vasco, pero se queda en Colo Colo".

Para finalizar, dijo sobre el delantero Paolo Guerrero que "no está en ninguna carpeta que yo sepa".