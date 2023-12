Stöhwing y el nuevo DT para Colo Colo: No veo muy probable que sea antes de fin de año

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, señaló tras una reunión de directorio de la concensionaria que se dificultó que la llegada del nuevo entrenador de Colo Colo sea antes de finalizar el 2023.

"Dado el problema de los días en que estamos, no veo muy probable que sea antes de fin de año, a nosotros lo que nos interesa es que sea lo antes posible, pero no apresurarnos y sacrificar la calidad de un nombre. Además, la decisión de la no renovación de Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico la tomamos hace muy poco, así que después de eso solo fue posible iniciar conversaciones, llevamos muy pocos días hábiles", señaló a la prensa en la salida de la Casa Alba.

Junto con esto, sostuvo que "no hay una fecha límite" para llegada de un técnico y que "no hay nombres por el momento", pero que "la próxima semana o la subsiguiente habrá propuestas (con nombre y apellido) de la gerencia deportiva (liderada por Daniel Morón)".

Sobre las posibilidades que se han barajado, aseguró: "Nos informó la gerencia deportiva que estuvieron considerados los nombres de Gabriel Milito y Fernando Gago, pero no estaban disponibles por distintas razones, así que no siguió ese análisis, solo esos dos nombres se mencionaron como que no seguían en carpeta".

Ante las críticas de algunos hinchas por no renovarle a Quinteros sin tener alternativas vistas, el timonel "albo" fue enfático: "Tenemos claramente un Plan B, en el sentido de salir a buscar un nuevo técnico. No se puede tener un Plan B cuando hay un técnico vigente, no hay ningún entrenador del nivel que nosotros aspiramos que esté dispuesto a conversar cuando hay un cuerpo técnico vigente, así que eso es imposible, pero hay un Plan B en el sentido que se ha venido trabajando hace tiempo realizando un área deportiva potente, con scouting, análisis y una serie de cosas modernas para tener el mejor cuerpo técnico que se pueda".

Acerca de lo que le puede dar su institución a un DT, señaló: "Colo Colo tiene toda la trayectoria del mayor club de Chile, el centenario del próximo año, nuestra ambición de ser campeones en los torneos que participemos a nivel nacional y tener una buena presentación en los torneos internacionales, toda la estructura física y administrativa de un club que está trabajando a nivel muy profesional, así que creo que tenemos bastante que ofrecerle a cualquier entrenador que quiera estar en un buen club".

También comentó el mercado de fichajes de jugadores: "Tenemos un plantel bastante estructurado, que probablemente habrá que afinar y hacerle algunas incorporaciones. Para eso hay nombres, se ha estado trabajando bastante y hay varios jugadores que tiene la gerencia deportiva para proponerle al nuevo cuerpo técnico. No tenemos una idea definida del número de refuerzos".

La investigación por presuntas irregularidades en licencias de conducir de 22 jugadores y amenazas a Matías Camacho

Por otra parte, Alfredo Stöhwing comentó la investigación a 22 jugadores por presuntas irregulairdades en la obtención de licencias de conducir, aunque no dio detalles al no conocer en profunidad el tema.

"No se alcanzó a conversar, me acabo de enterar, así que no tengo mucha información. Vamos a pedirle a administración que haga un informe de eso, pero por supuesto la denuncia me parece de la máxima gravedad", expresó.

"No conozco los detalles de la situación, así que sería adelantarme a algo que no tengo ningún antecedente. Pude ver los titulares de la noticia y me parece una situación grave, pero no conozco los detalles, sería irresponsable profundizar sobre eso", insistió.

Por último, habló de amenazas que ha recibido el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho, por declaraciones contra Gustavo Quinteros, señalando que tenía vínculos con representantes en el club, algo que fue desmentido por el estratega.

"No se mencionó en la reunión de directorio, pero aprovecho para decir que me parecen muy mal las amenazas y todo tipo de acto de violencia de cualquier naturaleza hacia cualquier persona y sobre todo director de Blanco y Negro", cerró.