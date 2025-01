Todavía les falta mucho: Jorge Almirón fue claro en las falencias que tiene Colo Colo

No pudo en su estreno en la Copa Chile, Colo Colo empató a dos con Deportes Limache, equipo recién ascendido a Primera División, y que hizo ver desacomodado por momentos al Cacique.

El entrenador de los Albos, Jorge Almirón, no quedó conforme por lo exhibido: “El primer tiempo no fue bueno, con un gol evitable. Tienes que remar contracorriente. La cancha está mala para los dos equipos, pero no son excusas, tomamos malas decisiones en los últimos metros. Y en el segundo tiempo es un gol evitable, para mí que te hagan un gol de pelota parada es inaceptable”.

Almirón reconoce que les falta en varios aspectos

El adiestrador del Cacique planteo que hay muchas cosas por mejorar: “no veo el resultado, yo veo el andamiaje, y entiendo que todavía nos falta individualmente, mejorar físicamente y el funcionamiento”

Sobre los refuerzos eso sí mostró satisfacción: “buen debut de los muchachos que les tocó entrar, contento en alguna medida” y agregó que pese a los errores de la última línea que observó no ve la necesidad imperiosa de reforzarse allí: “en la defensa hay que acoplarse, la competencia va a ser fuerte ahí, hay que ponerse, no creo que tengamos problemas, el equipo va a estar mejor”.

Finalmente, se refirió al partido del próximo lunes 3 de febrero contra Wanderers: “partido especial, muy lindo volver a Valparaíso”, equipo con el que logró el ascenso a Primera División y que tiene ese significado especial para Almirón.