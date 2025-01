Tomás Alarcón: El refuerzo que condenó a Colo Colo a uno de sus mayores sufrimientos de su historia

De no existir inconvenientes en las próximas horas el mediocampista nacional Tomás Alarcón se convertirá en nuevo jugador de Colo Colo de cara a la temporada 2025.

El volante de recién cumplidos 26 años dejará el fútbol europeo, dónde no ha tenido mucha continuidad en sus últimos meses en el Cádiz, dónde solo jugó cuatro partidos entre la Liga Hypermotion (Segunda División de España), y retorna a Chile buscando relanzar su carrera en el fútbol chileno.

La historia que reúne a Alarcón con Colo Colo

El 14 de febrero de 2021 Colo Colo enfrentaba a O’Higgins en Rancagua y necesitaba con urgencia la victoria ya que disputaba los últimos lugares de la tabla de posiciones.

En el partido disputado en el Estadio El Teniente el popular se imponía por 1-0, pero en el minuto final, Maximiliano Falcón cometió falta penal a Roberto Gutiérrez. Tomás Alarcón tomó la pelota y no dudó: gol para los rancagüinos y el Cacique quedó condenado a ese histórico partido ante Universidad de Concepción para definir quién se iba a la Primera B.

Años después el propio Alarcón desclasificó que para él fue un momento incómodo, pero en el que demostró, ante todo, su profesionalismo.

"Fue súper incómodo porque tenía en ese club a dos amigos muy cercanos y también a conocidos de la selección chilena. Uno me dijo ‘Tomi, tíralo afuera, por favor. No te estás jugando nada y nosotros mucho. Por favor, no queremos seguir pasándola mal’. Yo no le respondí nada”, recordó tiempo atrás a Revista Dieciséis.

Además, reveló una conversación con el guardameta del Cacique. "Se me acerca Brayan y con él en la selección nos quedábamos siempre a patear penales. Yo le decía 'el momento que más me cuesta es cuando estoy nervioso o vamos perdiendo y trato de colocarla al mismo lugar porque es el tiro más seguro que tengo", apuntó.

"Le decía 'tírate para ese lado, le voy a pegar allá'. Después, ese día, él me dijo 'acuérdate hueón que yo sé dónde la tiras cuando estás nervioso'. Me puse a reír y no le dije nada. Estaba decidido a pegarle al medio fuerte, no me iba a arriesgar con él", relató Tomás Alarcón.