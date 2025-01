Un problema menos para Colo Colo para armar el plantel en Copa Chile

La Copa Chile nuevamente establece en sus bases la obligatoriedad de tener jugadores dentro de ciertos márgenes de edad, lo que lleva a tenerlos en cuenta a la hora de establecer las citaciones y también los jugadores en cancha.

En el artículo 31º del torneo establece que debe haber al menos dos jugadores nacidos a contar del 1 de enero del 2002 y otros dos desde el 1 de enero del 2004, es decir, jugadores sub 24 y sub 22, y no sub 23 y sub 21 como erradamente se tiende a señalar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @campeonatochi

Un problema menos para Colo Colo

Durante el torneo 2024 Los Albos llegaron muy al límite en cuanto a las exigencias de minutos correspondientes a futbolistas jóvenes, y sólo lograron la meta en el último partido. Pero para este debut con Limache y tienen una regla que los favorece, ya que al tener jugadores en la Selección sub 20, que disputa el torneo de la categoría en Venezuela, están eximidos de tener los dos jugadores de ese rango de edad, al igual que todos los otros equipos, por lo que sólo se precisa poner en la nómina a dos sub 24.

Entre los jugadores nacidos a partir del 1 de enero del 2002 Jorge Almirón cuenta como estelares con Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, con lo que además tiene una dificultad menos, porque además de cumplir con la regla de tenerlos entre los inscritos, también lo hace con la exigencia que sumen al menos 130 minutos, teniendo solucionado ese punto para este cotejo con los Tomateros que se disputará este jueves 30 de enero en el estadio Monumental David Arellano a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT).