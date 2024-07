Una preocupación para Almirón: Jugador de Colo Colo recibe importante oferta desde Brasil

Así como la llegada de Javier Correa puso contento a la dirigencia de Colo Colo ya que se sumó al plantel colocolino un jugador que fue expresamente solicitado por el técnico Jorge Almirón, en las últimas horas surgió la noticia del interés de un club brasileño por un jugador importante dentro del Cacique, lo que le podría causar un dolor de cabeza al DT colocolino.

Según informó el medio En Cancha, desde Brasil buscan contar con los servicios de un importante jugador de los albos, clave en el funcionamiento del cuadro popular.

De acuerdo a la publicación, el equipo interesado en sumar a sus filas a Esteban Pavez es Sport Recife, que en la actualidad milita en el Brasileirao B.

En el país de la samba ya conocen las cualidades de Pavez, quien jugó en Brasil en 2017 y 2018 defendiendo a Atlético Paranaense. A eso hay que sumar el conocimiento que tiene el técnico de Sport Recife, Mariano Soso, sobre el volante chileno, a quien conoce de su paso como asistente del técnico de Hernán Lisi en Unión Temuco en el 2012.

De acuerdo a lo informado por el medio NE45, el representante de Pavez, Gonzalo Ucha, confirmó que "el interés es real. No puedo hablar mucho más sobre eso".

En tanto, el periodista brasileño Felipe Luna comentó en su cuenta de Twitter que conversó con dirigentes del cuadro de Sport Recife, quienes escuetamente indicaron que no realizarán cometarios sobre especulaciones.

Conversei com o Diretor do Sport João sobre o interesse do Sport no volante Esteban Pavez do Colo Colo que foi confirmado pelo empresário, A resposta foi:



“Bom jogador, mas não comentamos sobre especulações”.