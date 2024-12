Una teleserie menos: Colo Colo comprará el pase de Erick Wiemberg

Hasta ahora Colo Colo no sabe de fichajes o refuerzos para la temporada 2025, y son las salidas las que han llenado páginas en el plantel Albo, que tiene abocada a la directiva a renovar jugadores, donde Marcos Bolados y Erick Wiemberg son las prioridades.

Luego que Brayan Cortés no respondiera la oferta planteada por Blanco y Negro, la concesionaria se ha abocado a que no partan los otros futbolistas que Jorge Almirón desea que sigan en el club, aunque el caso del delantero, que aportó con relevantes goles sigue siendo una incógnita, ya que no ha respondido la propuesta que se le formuló.

Erick Wiemberg será comprado por Colo Colo

Los Albos en el curso de esta jornada entregaron una noticia positiva a sus parciales, según dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez, de Cooperativa, el Cacique comprará el pase de Wiemberg y “con Unión la Calera negociarán el 50 por ciento de los derechos federativos del defensor”.

Colo Colo comprará el pase de Erick Wiemberg!! BYN decidió negociar con ULC el 50% de los derechos federativos del defensor. El negocio incluye el préstamo de tres jugadores. Serán al menos dos años de contrato para el lateral. @Cooperativa #CooperativaDeportes — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) December 13, 2024

La operación incluye el préstamo de tres futbolistas a los Cementeros, los cuales son del área defensiva, como es Darko Fiamengo, Diego Ulloa y Felipe Yáñez, todos ellos conocidos del técnico de los caleranos, Walter Lemma, a quienes tuvo cuando era asistente técnico de Colo Colo, y era una fórmula que se venía trabajando para alcanzar el acuerdo, que ya debiese oficializarse en los próximos días.