Valdivia: Mientras sepa que tengo mucho que aportar voy a pelear para arreglar un sueldo justo

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia afirmó que mientras esté consciente de contar con aptitudes para aportar al cuadro "popular", va a buscar la opción de "arreglar un sueldo justo" para su continuidad.

"Si me quedo en Colo Colo, feliz. Si no, me voy, cierro la puerta y seguiré agradecido del club, de la gente, los hinchas, mis compañeros y la gente que trabaja", señaló el jugador que termina contrato a fin de año con la tienda "popular".

"Mientras sepa que tengo mucho que aportar al club, voy a pelear para arreglar un sueldo justo. Entiendo la otra parte y empatizo con lo que está pasando en el país y tengo que ser coherente e ir de la mano con esa coherencia", agregó.

"También sé que tengo que exigir lo que ganaba hace cinco años atrás", comentó en el canal de Youtube del periodista Rodrigo Sepúlveda.

El futbolista además evitó dar un plazo para poner punto final a su carrera y además deslizó que el delantero Esteban Paredes seguirá en el club porque tiene un objetivo claro.

"Prefiero no aventurarme y dar un tiempo así estimado, porque es lógico que no voy a estar jugando con 40 años, pero nunca digas nunca, pero es muy difícil llegar a una edad así y tener la ambición, ganas, los deseos", sostuvo.

"-Está Esteban Paredes- por ejemplo, él tiene un objetivo, o tuvo un objetivo, que era ser goleador del fútbol chileno, y hoy tiene otro objetivo que es ser goleador histórico de Colo Colo", finalizó.