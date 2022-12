Vicepresidente de Sportivo Luqueño: Jugar en un grande como Colo Colo sería fantástico para Blas Armoa

En Sportivo Luqueño están abiertos a traspasar a Blas Armoa a Colo Colo. Así lo aseguró el vicepresidente del club paraguayo, Juan Darío Cáceres, en diálogo con Al Aire Libre, señalando que será "fantástico" para el jugador de 22 años llegar "a un grande de Sudamérica".

"Es un jugador que está explotando, un chico veloz, pero si hay una buena oferta por él, el club no se va a oponer. El cumplió con creces por el club, y jugar en un equipo grande de Sudamérica como Colo Colo será fantástico para él y nosotros", declaró Cáceres.

Armoa, de 22 años, actualmente está cedido en Tigre de Argentina, aunque ese vínculo termina a final de año.

"Este chico fue muy manoseado por la dirigencia anterior del club, estuvo por México, vino, y recién está empezando a asentarse. Tuvo la oportunidad en Tigre y está en su mejor momento. Es un jugador veloz, un goleador, tiene un handicap importante para ser contratado por cualquier institución grande sudamericana", precisó el dirigente.

Finalmente, apuntó que hay una opción de compra por parte de Tigre para quedarse con el pase de Armoa, pero indicó que el cuadro argentino no tiene el dinero para sellar esa operación.

"No disponen del dinero. Tenemos que ver qué pasa. Si no hacen uso de la opción, (Armoa) tiene que volver a Luqueño. Creo que era un un millón (de dólares). Hay que negociar y es hasta el 31 (de diciembre) es la opción. Si no cumple Tigre, tiene que volver", sentenció.