¡Vuelco total! Dan a conocer que Emiliano Amor está lejos de volver a Colo Colo

Colo Colo sigue buscando opciones para completar el plantel 2025, el año del Centenario del cuadro popular, y uno de los temas urgentes es encontrar un defensor que venga a suplir la inesperada partida que dejó Maximiliano Falcón.

Ante la escasez de jugadores para el puesto, en las últimas horas surgió la información de que José Daniel Morón y algunos dirigentes de Blanco y Negro tomaron contacto con Emiliano Amor buscando convencerlo para volver al Cacique luego de terminar su contrato al finalizar la temporada 2024.

Es más, se informó que desde Blanco y Negro ya le habrían hecho llegar un ofrecimiento formal al zaguero para que retorne al Estadio Monumental.

De acuerdo a lo informado durante la mañana de este viernes 24 de enero por Dale Albo, el portal partidario del conjunto popular, estaría descartado el retorno de Emiliano Amor a Colo Colo.

No llegará ❌ Durante los últimos días se habló de un eventual retorno de Emiliano Amor a Colo Colo. Lo cierto es que sí hubo comunicación entre algunos directivos y jugadores con el defensor, pero el zaguero no volverá al Cacique, según supo DaleAlbo. pic.twitter.com/12FMUQOOX2

Las razones serían que el técnico del Cacique, Jorge Almirón no tendría a Amor dentro de sus candidatos para reforzar la defensa y que las dudas pasarían por la condición física en la que se encuentra el futbolista, quien pese a terminar jugando la temporada 2024, sufrió una rebelde lesión en uno de sus tobillos.

De acuerdo a lo que informa En Cancha, otro factor que influiría para descartar la vuelta de Amor al Monumental es la negativa de algunos directores de Blanco y Negro a la recontratación del zaguero, quien también tiene una oferta de San Lorenzo de Almagro del fútbol argentino.

Acaba de confirmar @EdsonFiv que Emiliano Amor no va a llegar a Colo-Colo. Es verdad que fue llamado por algún director y ex compañeros pero el central no es del gusto de Jorge Almiron. Busca un jugador de otras características.