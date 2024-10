¿Y los minutos sub 21? Aseguran que estará la copa en el Monumental para el duelo de Colo Colo vs Iquique

Colo Colo está en plena lucha por el título del Campeonato Nacional con Universidad de Chile, equipo con el que tiene una ventaja de dos puntos faltando el mismo número de fechas.

Con este panorama, las matemáticas indican que el Cacique puede coronarse campeón en la penúltima fecha del torneo, dado que si le gana a Deportes Iquique y en paralelo Universidad de Chile no derrota a Ñublense le sacará más de tres puntos, a una fecha del final.

No obstante, hay un tema que frenaría reglamentariamente la coronación del Cacique: La regla de los minutos sub 21. El elenco de Macul debe poco más de 150 minutos y es imposible que la cumpla ante los iquiqueños, por lo que sí o sí esa definición quedará para la última fecha, con el riesgo de no cumplir y que se le resten tres puntos que pueden ser importantes.

Igualmente habrá copa en el Monumental para el Colo Colo vs Iquique

Pese a esto último, en TNT Sports señalaron en las últimas horas que igualmente estará el trofeo de campeón Huemul de Plata en el Estadio Monumental para el compromiso con los iquiqueños.

Este encuentro se llevará a cabo el domingo 3 de noviembre a las 18:00 horas en Pedrero y se espera un lleno total.

Hay que esperar una versión de la ANFP para saber si es efectiva esta información y en qué se basa para llevar la copa a Macul, tomando en cuenta este tema reglamentario de los minutos sub 21.