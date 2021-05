El Gobierno de Argentina autorizó la realización de la Copa América en su territorio, situación que fue informada en un boletín oficial durante este martes, a 19 días del inicio del torneo.

En medio de un período de cuarentena hasta el 30 de mayo, producto del aumento de casos de Covid-19 y fallecidos, el Jefe de Gabinetes aprobó la realización "eventos deportivos de carácter internacional y a las personas afectadas a su desarrollo", a quienes se exceptúa la prohibición de transitar por la vía pública con un Certificado Unico de Circulación.

Además, añadió que el permiso de desplazamiento también servirá para el "entrenamiento de deportistas nacionales", pero no partidos locales, por lo que la Copa de la Liga Profesional no podrá desarrollarse hasta, como mínimo, la próxima semana.

Si bien, la restricción de movilidad no coincide con las fechas de Clasificatorias y Copa América en el país trasandino, no se descarta que este se prolongue, ya que los contagios no han disminuido en los últimos días.

Chile visitará a Argentina en el camino a Qatar, el próximo 3 de junio en Santiago del Estero, después jugará el 8 ante Bolivia en territorio nacional, y tras esto deberá regresar al país trasandino para jugar el torneo de selecciones continental, a partir del 13 del mismo mes.

Revisa el boletín oficial del Gobierno de Argentina: