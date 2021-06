Así quedaron las llaves de los octavos de final de la Copa Chile 2021

Este fin de semana se definieron la mayoría de los clasificados a los octavos de final de la Copa Chile 2021 y quedaron prácticamente definidas todas las llaves de la tercera ronda del torneo.

Solo quedó pendiente la llave entre Audax Italiano y Magallanes, luego que fuera descalificado el rival original de los itálicos, Lautaro de Buin, por la indebida inscripción de un jugador.

De momento, la ANFP no ha dado programación para esa llave pendiente, que definirá al rival de Unión Española en la siguiente fase.

En octavos de final, además, será el debut de Colo Colo, que juega directamente en esta instancia debido a su condición de último campeón del torneo. Su rival será Deportes La Serena, que eliminó a Colina.

Revisa cómo quedaron las llaves a continuación:

- Universidad de Chile vs. Fernández Vial

- Coquimbo Unido vs. Rangers de Talca

- Ñublense vs. O'Higgins

- Everton vs. Universidad Católica

- Palestino vs. Deportes Concepción

- La Serena vs. Colo Colo

- Deportes Temuco vs. Huachipato

- Unión Española vs. Audax Italiano o Magallanes