La Asociación Nacional de Fútbol Profesional puso a la venta las entradas para la final de la Copa Chile este lunes, a dos días del encuentro entre la U y Ñublense.

La venta que inició a las 14:00 horas ha tenido un sinnúmero de problemas que fueron denunciados por los hinchas en las redes sociales. Y la hora de publicación de esta nota, muchas de las dificultades persisten.





Caos total en la venta de entradas para la final de Copa Chile

El primer problema presentado, es que la ANFP no informó que es obligación estar dentro del Registro Nacional de Hinchas, por lo que muchos fanáticos hicieron la fila virtual en Puntoticket y al momento de comprar, se dieron cuenta que no podían por no estar registrados.

La segunda problemática llegó de la mano del sitio del Registro Social de Hinchas. El sitio web que figura como un "demo" está con problemas para registrar a los nuevos hinchas y muestra un error después de completar cada uno de los pasos.

Una sola localidad agotada

El encuentro entre la U y Ñublense que es organizado por la ANFP y que ha sido criticado por los hinchas y también por el DT del conjunto de Chillán, Mario Salas, aún no consigue agotar sus tickets por los problemas mencionados.

Hasta ahora el único sector agotado es la Galería Sur donde se ubicarán los fanáticos del Romántico Viajero. Al momento de la publicación de esta nota, quedaban disponibles boletos en Bajo Marquesina Mixto, Fuera Marquesina Mixto, Andes UCH, Tribuna Lateral Ñublense, Galería Norte UCH, Galería Ñublense, Tribuna Lateral Ñublense niño y Galería Norte B niño.