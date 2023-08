Copa Chile: O'Higgins sale a defender su ventaja ante Magallanes en la final Centro Sur

El Estadio Municipal de San Bernardo recibirá la revancha entre Magallanes y O'Higgins, que determinarán al ganador de la Zona Centro Sur de la Copa Chile y el segundo clasificado a las semifinales nacionales.

La primera contienda, jugada en El Teniente, acabó con un ajustado triunfo de 3-2 para los celestes, que de todas formas se complicaron en la segunda parte frente a los "carabeleros".

El equipo de Juan Manuel Azconzábal tuvo para sí el manejo de la primera parte y logró dar un golpe en el complemento, que vio el despertar de los dirigidos por Mario Salas.

Copa Chile: Magallanes reaccionó en un intenso partido ante O'Higgins y mantuvo viva la serie #CooperativaContigo https://t.co/CinMcQqE2n pic.twitter.com/2ScbhixS0X — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) August 15, 2023

Una de las imágenes curiosas se dio al borde de la cancha, con un tenso cruce de los entrenadores que inició en mano de Mario Salas en el saludo. Posteriormente el DT de la "Academia" ofreció sus disculpas por el enojo.

Juan Manuel Azconzábal y Mario Salas protagonizaron tenso encontrón en Rancagua #CooperativaContigo https://t.co/xYKPgMDo5w pic.twitter.com/uFNrJHUkVm — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) August 15, 2023

De cara al duelo donde tendrán que refrendar el triunfo, O'Higgins tiene una seria duda, pues el arquero Ignacio González no superó del todo una lesión de hombro que sufrió en el choque de ida. Aunque no lo sacó del partido, aquello complicó el camino para el nuevo compromiso, de acuerdo con El Tipógrafo, pero de todas maneras entró en la citación. En el lado de Magallanes no se proyectan bajas.

El vencedor de la llave pasará a las semifinales nacionales del certamen, donde enfrentará a Universidad de Concepción, ganador del sur ante Deportes Temuco.

La contienda definitoria regional arrancará a las 15:00 horas y podrás seguirla en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.