Delantero de Recoleta: Ojalá no nos quiten la clasificación, porque es histórico enfrentar a la U

El delantero de Deportes Recoleta Matías Rubio comentó la posibilidad de perder por secretaría el duelo ante San Luis de Quillota por Copa Chile y la consecuente clasificación a la segunda ronda donde el cuadro metropolitano está emparejado con Universidad de Chile.

"No tengo ni idea si fue en la plantilla, porque estaba en la citación y ha jugado en nuestro torneo. Sé que está todo en orden y ojalá que no nos quiten la clasificación, porque es histórico enfrentar a la Universidad de Chile", dijo a TNT Sports el goleador luego de que el árbitro del partido de primera ronda, Fabián Aracena, informara del ingreso de un futbolista que no estaba inscrito en el documento del partido.

"Cuando supimos que nos tocaba con la U algunos bromearon que íbamos a perder 100-0, pero a la mayoría les sirve de motivación para poder mostrarse debido a que el club tendrá más prensa", comentó.

De momento, la ANFP programó la llave entre la U y Deportes Recoleta para que se dispute la ida el jueves 24 de junio a las 17:30 joras en el Estadio El Teniente, mientras que la vuelta para el domingo 27 de junio a las 20:00 en el Estadio Fiscal de Talca.