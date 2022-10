Delegación presidencial de Valparaíso no autorizó partido de la U y Unión Española en Copa Chile

La Delegación presidencial de Valparaíso no autorizó el partido entre Universidad de Chile y Unión Española este domingo 16 de octubre en el Estadio "Elías Figueroa", en la semifinal de ida de la Copa Chile.

Según informamos en Al Aire Libre, la autoridad regional informó a Estadio Seguro y al club que no se puede usar el recinto de Playa Ancha, debido a que Carabineros no está preparado para resguardar la seguridad del compromiso.

En su informe, Carabineros notificó que no tienen contingente policial para el aparataje de seguridad en un partido de este tipo, lo que llevó a la delegación presidencial a tomar esta postura.

Debido a esta situación, la Federación de Chile, que organiza el torneo copero, deberá recalendarizar el partido, que no se disputará este fin de semana.

La U y la Unión no jugarán este fin de semana por Copa Chile. Mañana pueden haber novedades con respecto a nueva fecha y horario. @alairelibrecl @Cooperativa — Francisco Caneo Córdova (@caneoc) October 15, 2022

Delegación de la región de Valparaiso no autorizó el partido. Se busca estadio 🏟 https://t.co/aj1huBsACy — Francisco Caneo Córdova (@caneoc) October 14, 2022

Por su parte, Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro, informó que la decisión de no autorizar el partido es por el tiempo acotado para la organización.

"Las autoridades respectivas han solicitado que el encuentro se reprograme, en una fecha que se pueda, responsablemente, autorizar su celebración", declaró.