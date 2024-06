Esto es cine: Rival de la U en Copa Chile tiene su propio documental

El próximo 17 de junio Municipal Puente Alto jugará el partido más importante de su historia. Ese día será histórico por partida triple para el club: debutará en Copa Chile, jugará de local en el Estadio Nacional y tendrá su primer partido oficial frente a la Universidad de Chile.

Para el resto del país esto es sólo un partido más. Pero no para la gente de Puente Alto, la comuna con mayor población de Chile.

Sólo un puentealtino podía capturar todos los elementos que hacen importante este partido y hacer un documental. Ese hombre es Ariel Zavala, quien se dio un tiempo para conversar con Al Aire Libre sobre su obra “Sueños de Sudor y Barro”.

"Cuando me enteré de que Municipal Puente Alto iba a enfrentarse a la U, pensé que era una oportunidad única. A mí también me apasiona el fútbol y pensé, seguramente estos chicos tienen muchas historias interesantes para contar", comentó el realizador.

Zavala no tiene ningún vínculo especial con el equipo, así que se presentó en el club, donde descubrió una curiosa situación. "De repente, me encontré en el estadio de Puente Alto por la mañana, ya que es común que los equipos de fútbol entrenen a esa hora. Allí me informaron que los jugadores entrenaban por la noche, a las ocho".

Regresó por la noche y, una vez que pudo conversar con los jugadores y presentarles su proyecto, les pareció una idea fantástica, pero le hicieron una petición. "La única condición que me impusieron fue que no habláramos del partido con la Universidad de Chile hasta la semana del partido, ya que estaban muy comprometidos en la tabla de la Tercera A y no querían perder su enfoque principal".

¿De qué trata el documental de Municipal Puente Alto?

En el documental se exploran los grandes esfuerzos que realizan los integrantes del equipo al entrenar solo por amor a la camiseta, ya que son el único equipo de la Tercera 'A' que no recibe ningún tipo de remuneración económica por jugar.

También repasa el partido en el que Municipal Puente Alto se enfrentó a Colchagua en la fase previa, donde la victoria les permitió disputar el tan esperado partido contra la U, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

Este partido también es crucial desde el punto de vista económico, ya que las ganancias por venta de entradas podrían financiar al equipo durante dos años.

Municipal Puente Alto necesita más apoyo en las tribunas

Un fenómeno bastante peculiar es que, a pesar de que el club pertenece a la comuna más poblada de la Región Metropolitana, sus vecinos no conocen el equipo. Al respecto, Ariel señala: "Es muy extraño. Salí a la calle a preguntar a la gente sobre el equipo y muchas personas no lo conocían en una comuna tan grande como esta. En Instagram tienen cerca de 6 mil seguidores, pero solo entre 120 y 400 personas asisten a sus partidos, ni siquiera el 10 % de sus seguidores".

¿Cuándo se formó Municipal Puente Alto?

El equipo se formó en 2020 bajo la supervisión del encargado de la corporación municipal de deportes, junto con el actual entrenador del club, Gilberto Moreno, y el preparador físico. Aunque tenían la idea de formar este club, pero les faltaba experiencia administrtiva, por lo que contactaron a Mariana Sandoval, madre de Charles Aránguiz.

Sandoval es la coordinadora de Municipal Puente Alto. Así, la entrenadora y dirigente de clubes comunales, se unió al equipo desde sus inicios debido a su amplia experiencia en gestión y su paso por el Club Esperanza, también de la misma comuna.

revisa el documental acá.