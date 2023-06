Hoffmann sobre duelo con la U: La ANFP dijo que no va a atrasar el partido

Pablo Hoffmann, presidente de O'Higgins de Rancagua, habló sobre el partido contra la U en la Copa Chile y sostuvo que ambos elencos "se comprometieron" a jugar el 21 de junio, independiente de los seleccionados no disponibles para ese compromiso.

"Este partido había sido programado para una fecha anterior y la U pidió postergarlo. La ANFP dijo que si había seleccionados, no era motivo para atrasar el partido. Ambos clubes se comprometieron a jugar en estas fechas, independiente si tuviesen seleccionados o no", declaró Hoffmann a Al Aire Libre.

Además, señaló que es imposible retrasar más el partido, porque la U no tiene otra fecha disponible para ser local en el Estadio Santa Laura.

"Cuando supe esto, llamé a la ANFP y dijo que no iba a atrasar el partido, porque la U no tiene estadio para otro día que no sea el 21", aseveró.

La U jugará con O'Higgins el 21, justo un día después del partido de Chile con Bolivia, por lo que es posible que no pueda disponer de tres jugadores: Matías Zaldivia, Lucas Assadi y Cristóbal Campos.