Poyet se quejó por la regla de los sub 21 y lamentó ausencia de jugadores nominados a La Roja

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se quejó por la regla que obliga a tener tres jugadores sub 21 en cancha y también por la ausencia de sus tres jugadores convocados a la selección chilena: Diego Valencia, Clemente Montes y Marcelino Núñez.

Poyet dijo en conferencia de prensa tras el empate 0-0 contra Everton que "estamos en una situación extraña. Tenemos tres jugadores en la selección chilena, de los cuales dos son muy ofensivos, y tenemos otros tres: Gastón Lecano, Edson Puch y Gonzallo Tapia casi pronto para volver, lo que nos impide tener jugadores ofensivos de cara a jugar tanto de punta como cuando juegas con tres arriba".

No obstante, no se quedó ahí y se quejó por la organización del torneo: "Hace dos meses me dijeron que la Copa Chile solo se jugaba si no se jugaba la Copa América, después decidió jugarse y en el camino te pusieron las reglas. Encima te sacan jugadores sub 21, un poco contradictorio".

"Soy de los que siempre les pedirá a los jugadores que vayan a la selección, pero al mismo tiempo si ponen las reglas se ve que no está previsto. Estamos siempre a contramano. Tenemos que estar siempre pidiendo cosas", añadió.

"Le estamos dando chances a jugadores que hace dos semanas estaban en el segundo equipo y que de un día para otro se encuentran en esta situación tan complicada, sabiendo que van a jugar pocos minutos. ¿Realmente es la idea? Me parece que no lo es, pero acato las reglas. Me gustaría tener al mejor sub 21 con nosotros, pero así vamos. No nos sirve de nada", cerró.

Además, sostuvo que las "chances más importantes las tuvo Diego Buonanotte" y habló sobre el regreso de Germán Lanaro: "Para todos nosotros los cruzados fue muy especial la vuelta de Lanaro. Lo estábamos esperando, él más que nadie. Fue muy importante para él que termináramos con la portería en cero".

La UC jugará la vuelta con los "ruleteros" el sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) en San Carlos de Apoquindo.