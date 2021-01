Ibrahimovic y Lukaku fueron sancionados con una fecha en Copa Italia

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) y Romelu Lukaku (Inter) fueron sancionados con un partido tras la pelea que protagonizaron en el clásico de cuartos de final de la Copa Italia.

A través de un comunicado se informó que el sueco fue castigado por "doble tarjeta amarilla por comportamiento no reglamentario en el campo y por mala conducta contra un oponente", mientras que Lukaku fue amonestado por comportamiento no reglamentario en el campo.

De esta forma, el atacante de Inter quedó descartado para la semifinal ante Juventus del próximo miércoles, lo que probablemente haga que Alexis Sánchez sea titular junto a Lautaro Martínez.

Por su parte, Ibrahimovic se quedará sin disputar el primer partido de la Copa de la próxima temporada.