Compañero de Mauricio Isla contó detalles de cómo viven la cuarentena en Ecuador

Flamengo no vive el momento más auspicioso luego de la goleada que sufrió ante Independiente del Valle en Copa Libertadores. El cuadro brasileño informó siete casos positivos de coronavirus en su plantel, incluido Mauricio Isla, quienes deberán hacer cuarentena en Ecuador hasta el próximo mes de octubre.

Pese a que algunos de los jugadores contagiados de COVID-19 resultaron ser asintomáticos, de igual manera deberán cumplir los protocolos sanitarios y guardar confinamiento en tierras ecuatorianas.

Quien se refirió a la situación que vive el plantel fue el volante y capitán Diego Ribas, señalando: "Como ya saben me hice un testeo y di positivo de coronavirus. He tenido un poco de dolor de garganta y corporal, pero nada grave gracias a Dios. Los últimos días han sido difíciles, después de esa derrota dolorosa en Quito llegó esta noticia de que seis jugadores nos contagiamos. Es complicado no estar en casa y además no poder participar del trabajo del equipo".

"Ya llevamos una semana en Ecuador y la verdad es que ha sido una situación bien desagradable", agregó el jugador.

En el caso específico de Isla, habrá que ver cómo afecta el hecho de tener que quedarse en Ecuador hasta octubre para su posible incorporación a la selección chilena si es que termina siendo citado por Reinaldo Rueda de cara a la doble fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 que comenzarán el mencionado mes.