Histórico jugador de Colo Colo criticó el nivel de Arturo Vidal para enfrentar a River Plate

Este martes, Colo Colo se enfrentará a River Plate en un decisivo partido en búsqueda de un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores. Después de un empate 1-1 en la ida, el equipo colocolino ya está en Buenos Aires con la esperanza y necesidad de realizar una hazaña en el Más Monumental.

En el partido de ida, la figura destacada fue Arturo Vidal, quien con su experiencia y habilidad, brindó una asistencia clave para el gol de Carlos Palacios. Su actuación fue reconocida y elogiada por todos los medios, mostrando que todavía puede aportar a su equipo en momentos importantes.

Sin embargo, no todos ven a Vidal con buenos ojos. Leonardo Véliz, histórico exjugador de Colo Colo, ha criticado al mediocampista, afirmando que su carrera está en declive y que su rendimiento no ha sido el esperado en los últimos años. Según el 'Pollo', Vidal se ha vuelto más conocido por su pasado brillante que por su actualidad.

"Vidal es un jugador que se vive del recuerdo, de las dos Copas América que se ganaron con Chile, además de lo que hizo en la Juventus y en el Bayer Múnich. Eso es hoy Vidal. Lo tienen definido como un gran jugador y los entrenadores lo consideran importante en el mediocampo para barrer y destruir el foul táctico. Tiene una personalidad avasallante, pero eso se traspasa al otro límite que es la soberbia", comentó el delantero a Infobae.

Leonardo Véliz no está de acuerdo con las declaraciones de Arturo Vidal

Véliz también se refirió a unas polémicas declaraciones de Vidal, donde se jactó de tener más títulos que todo el plantel de River Plate. "A mí no se me ocurriría decir algo así. Eso es de soberbio, de prácticamente tener dos neuronas. Un jugador no puede decir eso, incita a la violencia que exacerba a la hinchada rival".

El "Pollo" Véliz no está feliz con Arturo Vidal

Por último, el exdelantero considera que la imagen de Vidal se ha visto inflada por el marketing y los medios. "No ha sido relevante en un Colo Colo que está en el torneo local debajo de la Universidad de Chile, y en muchos partidos no pudo jugar por diferentes lesiones. No me vengan a decir que es un jugador importante para jugar frente a River Plate. Para los compañeros tal vez sea motivante y gratificante, pero que no vengan a decir que es excepcional porque no lo es. En mi paladar futbolístico, no es así", declaró.