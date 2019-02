La programación de la Copa Libertadores para esta semana

Esta semana contuinúa la acción en la Copa Libertadores y con un gran desafío para Universidad de Chile, ya que debe remontar el 1-0 en contra recibido ante Melgar en Perú, el pasado martes, si es que quiere avanzar a la tercera fase del torneo.

No obstante, los universitarios no son los únicos que tendrán un duro desafío continental, ya que este martes Palestino deberá enfrentar a Independiente de Medellín en Colombia, luego de haber igualado 1-1 en Santiago, por lo que los "árabes" deben ganar sí o sí, o igualar por dos goles o más.

Revisa la programación completa de la Copa Libertadores para esta semana:

Martes 12 de febrero

- Atlético Mineiro vs Danubio, 18:15 horas. (Transmite Fox Sports)

- Barcelona SC vs Defensor Sporting, 16:30 horas. (Transmite Fox Sports)

- Independiente Medellín vs Palestino, 20:30 horas. (Transmite Fox Sports y Facebook)

Miércoles 6 de febrero

- Universidad de Chile vs Melgar, 18:15 horas. (Transmite Fox Sports)

- Libertad vs The Strongest, 18:15 horas. (Transmite Fox Sports)

- Caracas vs Delfín, 20:30 horas. (Transmite Fox Sports)

- Sao Paulo vs Talleres, 22:30 horas. (Transmite Fox Sports)

Jueves 7 de febrero

- Atlético Nacional vs La Guaira, 20:30 horas. (Transmite Facebook)