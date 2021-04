La programación de la primera fecha de Copa Libertadores para esta semana

La Copa Libertadores finalmente abre el telón a su fase de grupos esta semana, jornada que verá en acción a Universidad Católica y Unión La Calera en sus respectivos encuentros ante Atlético Nacional y Liga de Quito.

Revisa la programación de la primera fecha de Copa Libertadores junto a AlAireLibre.cl:

COPA LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS

Martes 20 de abril

Always Ready (BOL) vs. Internacional de Porto Alegre (BRA). Grupo B. 18:15 horas.

Argentinos Juniors (ARG) vs. Nacional (URU). Grupo F. 18:15 horas.

Deportivo Táchira (VEN) vs. Olimpia (PAR). Grupo B. 18:15 horas.

Santos (BRA) vs. Barcelona (ECU). Grupo C. 18:15 horas.

Sporting Cristal (PER) vs. Sao Paulo (BRA). Grupo E. 20:30 horas.

Vélez (ARG) vs. Flamengo (BRA). Grupo G. 20:30 horas.

Miércoles 21 de abril

Deportivo La Guaira (VEN) vs. Atlético Mineiro (BRA). Grupo H. 18:00 horas.

The Strongest (BOL) vs. Boca Juniors (ARG). Grupo C. 18:00 horas.

Independiente del Valle (ECU) vs. Defensa y Justicia (ARG). Grupo A. 20:00 horas.

Rentistas (URU) vs. Racing Club (ARG). Grupo E. 20:00 horas.

Universitario (PER) vs. Palmeiras (BRA). Grupo A. 20:00 horas.

América de Cali (COL) vs. Cerro Porteño (PAR). Grupo H. 22:00 horas.

Unión La Calera (CHI) vs. Liga de Quito (ECU). 22:00 horas.

Jueves 22 de abril

Fluminense (BRA) vs. River Plate (ARG). Grupo D. 18:00 horas.

Atlético Nacional (COL) vs. Universidad Católica (CHI). Grupo F. 20:00 horas.

Junior (COL) vs. Independiente Santa Fe (COL). Grupo D. 22:00 horas.