La programación de la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores

Universidad Católica y Unión La Calera vivirán exigentes compromisos ante Nacional de Uruguay y Vélez Sarsfield, respectivamente, en la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores.

Revisa la programación completa de la Libertadores para esta semana:

Martes 4 de mayo

Unión La Calera vs. Vélez Sarsfield (Pablo Galdames), 18:15 horas. Grupo G

Atlético Mineiro (Eduardo Vargas) vs. Crro Porteño, 18:15 horas. Grupo H.

Santos vs. The Strongest, 18:15 horas. Grupo C.

Barcelona SC vs. Boca Juniors, 20:30 horas. Grupo C.

Liga Deportiva Universitaria de Quito vs. Flamengo (Mauricio Isla), 20:30 horas. Grupo G.

Defensa y Justicia vs. Palmeiras (Benjamín Kuscevic), 20:30 horas. Grupo A.

Miércoles 5 de mayo

Independiente del Valle vs. Universitario, 18:00 horas.

Racing (Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz) vs. Sao Paulo, 18:00 horas. Grupo E.

Rentistas vs. Sporting Cristal, 20:00 horas. Grupo E.

Independiente Santa Fe vs. River Plate (Paulo Díaz), 20:00 horas. Grupo D.

Internacional vs. Olimpia, 20:00 horas. Grupo B.

Universidad Católica vs. Nacional, 22:00 horas. Grupo F.

Jueves 6 de mayo

Always Ready vs. Deportivo Táchira, 18:00 horas. Grupo B.

Junior vs. Fluminense, 18:00 horas. Grupo D

Atlético Nacional vs. Argentinos Juniors, 20:00 horas. Grupo F.

Deportivo La Guaira vs. América de Cali, 22:00 horas. Grupo H.