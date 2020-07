Los cuatro escenarios que maneja Conmebol para el retorno de la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó el 10 de julio un protocolo que contempla el retorno de la Copa Libertadores el próximo 15 de septiembre, tal como lo estableció al publicar el lunes pasado el calendario de lo que resta de la fase grupal.

El documento, según cuenta el diario Olé, consta de 62 páginas y contempla que cada equipo ingrese en una especie de burbuja, con testeos antes de viajar y en la sede del partido, con vuelos privados para los traslados y medidas sanitarias en los recorridos a los estadios y a los camarines.

De acuerdo a la misma información del diario argentino, el protocolo, que ya fue aprobado por los respectivos ministerios de Salud, tiene en cuenta cuatro escenarios posibles para el reinicio de la competencia aunque, en base a "una gestión que minimice los riesgos existentes de contagio, bajo constante supervisión científica de nuestros expertos, en un escenario acorde que permita la jugabilidad e interacción de toda la familia del fútbol, con un riesgo médico aceptable".

Estos son los cuatro escenarios

Escenario 1, Reanudación de las competiciones sin restricciones particulares: Todos los partidos se jugarán con normalidad, sin condiciones particulares. Se basaría además en las decisiones y las diferentes situaciones puntuales de cada uno de los países. Este escenario plantea riesgos masivos para la salud. Según la información disponible, los estudios realizados y la opinión de nuestros expertos, resulta inviable en función del estándar de riesgo médico aceptable que Conmebol se plantea.

Escenario 2, Reanudación de las competiciones con restricciones y sin público (o con restricción en el número de espectadores): Este escenario es considerado realizable en opinión de nuestros expertos, se basaría además en las decisiones y las situaciones puntuales de cada uno de los países. El análisis de la situación actual hace pensar que no se celebrarán partidos de fútbol con espectadores en los estadios en el corto y mediano plazo. Para que Conmebol lleve adelante sus competencias y cumpla sus contratos de televisión y marketing, es esencial que varios grupos de personas puedan estar presentes para garantizar la correcta organización y puesta en escena de los partidos.

Escenario 3, Reanudación de las competiciones con restricciones, sin público y con un número limitado de personas en el estadio: Este escenario es considerado realizable en opinión de nuestros expertos, se basaría además en las decisiones y las diferentes situaciones puntuales de cada uno de los países. A lo planteado en el escenario 2, este análisis le suma la restricción de personas participando en la operativa del partido, participando el número mínimo indispensable de personas para la organización del partido en cada área de trabajo.

Escenario 4, Reanudación de las competiciones con algún país aún NO apto para recibir eventos deportivos: Se prevé este posible escenario para el caso de que algún club, por disposiciones y medidas sanitarias de prevención específicas de su país de origen, no pueda ejercer su localía en su país/ ciudad/estadio habitual. En ese hipotético caso, el club deberá fijar y ejercer su condición de localía en otro país/ciudad apta para el desarrollo de competiciones Conmebol. El nuevo país, ciudad y estadio seleccionados, deberán ser previamente comunicados y aprobados por la Conmebol.

Según la información que pudo recoger Olé, el escenario más factible es el tercero, con un límite de 255 personas participando de un partido, entre campo de juego, tribunas y perímetro, aunque no se descarta mover localías.