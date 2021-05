Los datos en la previa de la última fecha de la Copa Libertadores 2021

Este martes 25 de mayo comienza la última y decisiva fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2021 y en DataFactory elaboraron un completo informe previo de cada uno de los partidos que darán vida a una nueva semana del certamen más importante a nivel continental y que definirán a los 16 clasificados a los octavos de final del torneo.

River vs. Fluminense | Grupo D

River Plate, único invicto del Grupo D (2PG-3PE), buscará sacar su pasaje a los 8vos de final (el empate lo clasificará en el primer puesto). Igualaron 1-1 (Fred; Gonzalo Montiel) en el cruce disputado en Brasil por la jornada inaugural. El Millonario disputó la Fase Eliminatoria en las últimas 6 ediciones. Por su parte, Fluminense FC no consigue acceder a instancias finales desde 2013. El equipo de Marcelo Gallardo ganó 9 de sus últimos 10 compromisos en condición de local.

Santa Fe vs. Junior | Grupo D

Junior, que sueña con la clasificación a la fase final de la Libertadores 2021, nunca perdió ante Santa Fe en el plano internacional (2PG-1PE). En caso de no lograr el objetivo, el Tiburón tiene garantizado su boleto a los 8vos de final de la @Sudamericana. Miguel Ángel Borja, quien encabeza la tabla de goleadores (6) en la actual edición, enfrentó 8 veces al equipo Cardenal y marcó 6 tantos (incluye dobletes en 2016 y 2021 por el torneo colombiano).

Racing vs. Rentistas | Grupo E

Racing Club, clasificado a los 8vos de final, intentará quedarse con el primer puesto del Grupo E (el empate se lo asegurará). Rentistas, que irá por su primera victoria en la Fase de Grupos, sueña con un lugar en los 8vos de final de Sudamericana (su única clasificación a ese torneo fue en 2014). El 67% de los goles marcados por La Academia fueron de cabeza (4 de 6). El club uruguayo registró 2 anotaciones (ambas de jugada y en los primeros tiempos).

Sao Paulo vs. Sporting Cristal | Grupo E

Con la clasificación asegurada, Sao Paulo está obligado a ganar para soñar con el primer lugar en el Grupo E (necesitará que Racing pierda su juego contra Rentistas). Sporting Cristal dependerá de sí mismo para lograr el acceso a la presente Sudamericana. Sin embargo, los Cerveceros perdieron sus 10 compromisos en Brasil. Pablo, quien cuenta con 35 partidos en competencias de la Conmebol (10 tantos), anotó 3 de los últimos 5 goles del Tricolor Paulista de local.

Atlético Mineiro vs. La Guaira | Grupo H

Atlético lidera la tabla de puntos (13) y disparos (100) en la Fase de grupos. Los dirigidos por Cuca accedieron a los 8vos de final en el primer puesto del Grupo H. Además, el Galo alcanzó sus mejores desempeños en los segundos tiempos (5 victorias). La Guaira tendrá un duelo clave para desembarcar a la @Sudamericana, certamen que disputó las ediciones de 2014, 2015 y 2016. El combinado venezolano lidera el rubro de atajadas en la presente competencia (26).

Cerro Porteño vs. América | Grupo H

Protagonizarán una final por un cupo en los 8vos de final de la Libertadores. Con la igualdad, Cerro Porteño certificará su llegada a la Fase eliminatoria, mientras que una derrota del Ciclón le garantizará a América de Cali la tan anhelada clasificación a instancias finales de la Copa. Según los datos recopilados por Data Factory, Rodrigo Ureña (96), Luis Paz (85) y Rafael Carrascal (76.8) de América de Cali integran el Top 5 de pases por partido en la actual competencia.

Inter vs. Always Ready | Grupo B

SC Internacional querrá quedarse con la primera ubicación en el Grupo B. Con 9 puntos, los de Porto Alegre comparten el primer puesto junto a Táchira (+1) pero cuentan con una mejor diferencia de gol (+7). @ClubAlwaysReady sumó 1 punto de 15 posibles en condición de visitante en la historia de la Copa (1-1 vs. Sporting Cristal en 1968). Inter y Always Ready componen el Top 5 de disparos por encuentro en el certamen actual (16.6 y 19.6 intentos respectivamente).

Olimpia vs. Táchira | Grupo B

Táchira buscará el empate que le otorgue la clasificación a la próxima ronda de la Libertadores. Por su parte, Olimpia está obligado a golear para soñar con la vuelta a los 8vos de final de la Copa. El Expreso Decano nunca perdió en casa ante rivales de Venezuela tras 4 cruces en donde marcó un promedio de 3.8 goles. Los Aurinegros ganaron 1 partido de 11 disputados en Paraguay (1-2 vs. Guaraní en la edición de 2009).

Boca vs. The Strongest | Grupo C

Boca Juniors, quien depende de sí mismo para acceder a la próxima instancia de la Libertadores, es el equipo que en más ocasiones pasó a 8vos de final de manera consecutiva (16). The Strongest lleva 2 triunfos seguidos en el Grupo C y se ilusiona con estar dentro de los 16 mejores de Sudamérica (disputó los 8vos de final en 1990, 1994, 2014 y 2017). El Xeneize registra 311 minutos sin convertir en la presente edición: Sebastián Villa anotó 3 de los últimos 4 goles.

Barcelona vs. Santos | Grupo C

Están empatados en el historial tras 5 encuentros en la Libertadores con 2 victorias por equipo y 1 igualdad (5 goles por lado). Barcelona SC, quien alcanzó su 10° boleto a los 8vos de final, conseguirá el primer lugar del Grupo C si consigue una paridad frente al Peixe. Los Canarios sumaron puntaje ideal de local en donde no recibieron goles. Santos FC estará obligado a ganar para soñar con la clasificación a la siguiente fase o al menos asegurar su arribo a la Sudamericana.

Nacional vs. Argentinos | Grupo F

Con Argentinos Juniors entre los mejores equipos del certamen continental, @Nacional irá por una épica clasificación a la Fase Eliminatoria de la Libertadores 2021. El Bolso ocupa el último escalón de su zona, necesita ganar y luego esperar a que U. Católica y Atlético Nacional repartan puntos en Chile. El Bicho, que accedió a 8vos de final en el primer puesto del Grupo F (12 puntos), tiene el arco menos vencido de la presente edición (4 vallas invictas, 1 gol recibido y 11 atajadas).

U. Católica vs. Atlético Nacional | Grupo F

Cruzados dependerá de sí mismo para llegar a los 8vos de final de la Copa Libertadores. Su última clasificación fue en 2011 cuando enfrentó y eliminó a Gremio. En las últimas 10 ediciones, Nacional avanzó en el 50% a instancias finales (2012, 2014, 2015, 2016 y 2018). El Verde Paisa lleva 3 encuentros sin caer ni recibir goles ante rivales chilenos y se quedó con el último cruce en Santiago de Chile: 0-1 vs. Colo Colo (Vladimir Hernández) en la Fase de grupos de 2018.

Palmeiras vs. Universitario | Grupo A

Universitario visitará al campeón defensor con el propósito de llegar a la Copa Sudamericana 2021 (deberá sumar y luego esperar a lo que suceda en el duelo entre Defensa y Justicia e Independiente del Valle). Palmeiras tiene abrochada el primer puesto del Grupo A e irá en busca del bicampeonato. Tanto el Verdao como el equipo Crema poseen los mejores porcentajes de eficacia en remates en la Fase de grupos (25 y 23.1% respectivamente).

Defensa vs. Independiente del Valle | Grupo A

Indepeniente querrá la victoria que lo deposite en instancias finales de la Sudamericana, competición que supo conquistar en 2019. Los Rayados del Valle igualaron en sus últimos 3 duelos contra argentinos y llevan 5 PJ sin caer. El once de Renato Paiva encabeza los listados generales de remates (158) y pases (5362). Defensa y Justicia, que logró su histórico pase a los 8vos de final de Libertadores, no se sacó diferencias frente a clubes de Ecuador (1PG-1PE-1PP).

LDU Quito vs. U. La Calera | Grupo G

Estará en juego el 3° puesto del grupo: Liga, que llega mejor perfilado (le alcanza con la igualdad), disputó en 9 ocasiones los 8vos de final de CONMEBOL Sudamericana (2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017 y 2018). Por su parte, La Calera, que deberá golear en Ecuador, no reúne victorias en la historia de la Copa Libertadores. Los Caleranos estuvieron presentes en las últimas 2 temporadas de la Sudamericana (2019 y 2020).

Flamengo vs. Vélez | Grupo G

Con la clasificación asegurada, Flamengo y Vélez se medirán por el primer puesto del Grupo G. El Mengao llega como líder e invicto (3PG-2PE) y alcanzó una racha de 10 encuentros sin conocer la derrota de local (8PG-2PE). Gabriel Barbosa (Flamengo) anotó en 4 de las 5 fechas y es el máximo artillero de la Fase de grupos (6). El Fortín acumula 3 victorias consecutivas. Thiago Almada y Lucas Janson participaron del gol en las últimas 2 jornadas para el cuadro argentino.