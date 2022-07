Martín Liberman hizo un llamado a juntar firmas "para que el VAR deje de existir"

Martín Liberman, reconocido periodista argentino, usó sus redes sociales para expresar su descontento con el uso del VAR e hizo un llamado a "juntar firmas" para que "deje de existir".

El llamado de Liberman a sus seguidores fue minutos después de la eliminación de River Plate en la Copa Libertadores, justamente por un polémico gol que anuló el chileno Roberto Tobar al "millonario" tras revisar el VAR.

"Juntemos firmas para que el VAR deje de existir. O se use solo para saber si entró o no la pelota. Van a matar el fútbol", escribió el comunicador en Twitter.

En la misma línea, agregó que "¡El problema no es la máquina! Son los humanos que la manejan".

Sus palabras generaron cientos de réplicas y miles de likes en la red social. Revisa el tuiteo a continuación:

Juntemos firmas para que el Var deje de existir! O se use solo para saber si entro o no la pelota. Van a matar el fútbol. El problema no es la máquina! El problema son los humanos que la manejan.