Raúl Olivares dejó indignado San José de Oruro: "Los acuerdos se respetan"

El portero chileno Raúl Olivares anunció su salida del club boliviano San José de Oruro, a un día de su estreno en Copa Libertadores, pues acusó que la dirigencia irrespetó el acuerdo al que llegaron para su fichaje.

"Una lástima que este escudo y gran equipo se ensucie con gente que no tiene ética profesional. No fueron capaces de cumplir ni el 1 por ciento de lo que me prometieron", escribió en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

"Ni a un así piensan en la familia de los jugadores. Como les dije, el dinero no es lo importante. Por eso accedí a lo que me propusieron, pero señores, los acuerdos se respetan y jugar con la desesperación de los jugadores no es lo más apropiado", siguió el nacional.

"Las ganas de jugar Copa Libertadores fueron el combustible para que yo asumiera mis gastos de pasaje y estadía para que cuando llegara el momento ustedes cambiaran lo acordado... lamentable", agregó Olivares.

"Aún así les deseo lo mejor porque tengo compañeros que insistían que me quedara y les tengo mucho aprecio, pero bajo esas condiciones debo seguir mi camino, perjudicado, no tanto en lo económico, más bien en el tiempo. Eso nadie me lo devuelve", concluyó Olivares.

El portero dejó Always Ready y fichó en el equipo orureño, que esta tarde debuta en la primera ronda de Copa Libertadores ante Guaraní de Paraguay.