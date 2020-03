Una mermada U. Católica buscará ante América de Cali su primer triunfo en Copa Libertadores

Universidad Católica buscará este martes su primer triunfo en la Copa Libertadores 2020 cuando reciba en San Carlos de Apoquindo desde las 19:15 horas (22:15 GMT) a América de Cali por la segunda fecha del Grupo E.

El equipo dirigido por Ariel Holan llega a su segundo compromiso internacional del año con importantes ausencias, tres de ellas por lesión y una por suspensión.

El capitán José Pedro Fuenzalida sufrió un edema muscular en el sóleo derecho que lo dejó fuera del encuentro, mientras que Ignacio Saavedra se desgarró y Gastón Lezcano sufrió una contusión cresta iliaca derecha.

El otro que quedó al margen del encuentro fue Valber Huerta, expulsado en la dura caída por 3-0 ante Internacional de Porto Alegre.

Considerando estas bajas, Holan le dará la oportunidad a Tomás Asta-Buruaga en la defensa, al juvenil Marcelino Núñez en el mediocampo y a César Munder en delantera.

Así, la UC formará con Matías Dituro, Raimundo Rebolledo, Asta-Buruaga, Benjamín Kuscevic; Núñez, Luciano Aued, César Pinares; Munder, Fernando Zampedri y Edson Puch.

América de Cali, que viene de perder ante Gremio, también necesita sumar en un partido en el que no podrá con el portero venezolano Joel Graterol, el que no pudo ingresar al país por no contar con un permiso especial "llamado visa de responsabilidad democrática".

El equipo colombiano tendrá entre sus titulares al chileno Rodrigo Ureña, el que se ha ganado un lugar en el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes.

El 11 más probable de América de Cali será con: Éder Chaux; Cristian Camilo Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Rodrigo Ureña, Carlos Sierra; Duván Vergara, Yesus Cabrera, Matías Pisano y Michael Rangel.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera será el encargado de impartir justicia en un duelo que podrás seguir por todas las plataformas de Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.