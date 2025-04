Venta de entradas para Fortaleza vs Colo Colo por la Copa Libertadores 2025: precios y cuándo juegan

Colo Colo enfrentará uno de los desafíos más importantes de su campaña internacional. El martes 6 de mayo, el Cacique visitará a Fortaleza en el Estadio Castelão por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2025, en un partido que podría ser decisivo para seguir con vida en el torneo continental.

La escuadra de Jorge Almirón llega a este duelo con solo 2 puntos en la tabla (tras empatar ante Atlético Bucaramanga y Racing), por lo que un triunfo en Brasil se vuelve fundamental para escalar posiciones y aspirar a los octavos de final.

Sin embargo, el foco no solo está en lo deportivo: lo ocurrido en el partido de ida —marcado por la invasión de hinchas en el Estadio Monumental y la muerte de dos fanáticos en las afueras— aún genera repercusiones a nivel institucional.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Fortaleza vs Colo Colo por la Copa Libertadores 2025?

Hasta ahora, no hay información oficial sobre la venta de entradas para el partido entre Fortaleza vs Colo Colo. De acuerdo a lo que informó a Al Aire Libre el periodista Lucas Mota, del medio O Povo, el club brasileño todavía no activa el proceso de ticketing para este encuentro.

“La operación del partido con Colo Colo aún no se ha iniciado porque Fortaleza está esperando una definición de Conmebol sobre los incidentes ocurridos en Chile. Tampoco está claro si habrá alguna restricción para los hinchas visitantes”, explicó Mota.

Esto significa que, por el momento, no se sabe si los fanáticos del Popular podrán asistir al partido en el Estadio Castelão. En paralelo, Conmebol ya sancionó a los albos con jugar sus dos próximos partidos como local a puertas cerradas, pero aún no se ha emitido un fallo respecto a restricciones para partidos como visitante.

Desde el club brasileño señalaron que se encuentran abocados a sus compromisos fuera de casa y que una vez finalizados, se enfocarán en definir los aspectos logísticos y de seguridad para el duelo ante el Cacique.

¿Cuándo y dónde se juega Fortaleza vs Colo Colo por la Copa Libertadores?

📆 Fecha: Martes 6 de mayo de 2025

🕗 Hora: 20:30 horas de Chile (21:30 hora local en Brasil)

🏟️ Estadio: Arena Castelão, Fortaleza (Brasil)

El partido será vital para las aspiraciones de Colo Colo, que hasta ahora acumula solo 2 unidades tras dos empates. Los albos marchan terceros en el Grupo E, que comparten con Racing, Atlético Bucaramanga y Fortaleza.

La situación es aún más tensa debido a que la Conmebol todavía no se pronuncia oficialmente sobre el encuentro suspendido en Santiago ante Fortaleza. Si se ratifica la victoria por secretaría a favor del cuadro brasileño (como ha trascendido), Colo Colo quedará aún más condicionado en la tabla de posiciones.