Violentos incidentes con hinchas de Peñarol dejan más de un centenar de detenidos en Brasil

Caóticas resultaron ser las horas previas al duelo que sostendrán este miércoles Peñarol y Botafogo en la ida de las semifinales de Copa Libertadores, y que pusieron la mancha a lo que promete ser una fiesta en el Estadio Olimpico Nilton Santos en Río de Janeiro.

Es que, tal como se viralizó en distintos registros en redes sociales, un grupo importante de hinchas del elenco uruguayo cometieron actos vandálicos en una playa de Río, específicamente el sector de Recreio dos Bandeirantes, cerca del mediodía de esta jornada.

De acuerdo a información del portal G1, alrededor de 200 personas identificadas como seguidores de Peñarol provocaron saqueos a comercios, vandalizaron algunos quioscos e incluso incendiaron un autobús del transporte público. Finalmente, todos fueron detenidos por la autoridad policial.

No Rio de Janeiro, um homem simplesmente puxou o cassetete da mão do policial e foi bater no torcedor do Peñarol.



