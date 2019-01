Egipto será sede de la Copa de África de Naciones de 2019

La Copa de África de Naciones (CAN) de 2019 se celebrará en Egipto, después de que el comité ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) retirara la organización a Camerún, anunció este martes el organismo africano.

"Valoramos las candidaturas (...), votamos y estoy contento de anunciar que Egipto organizará la próxima edición", dijo el presidente de la CAF, Ahmad Ahmad, en una rueda de prensa en Dakar tras una reunión del comité ejecutivo.

De este modo, la CAF descartó la candidatura de Sudáfrica, el otro país que se propuso para tomar el relevo de Camerún.

Camerún, actual campeón continental, perdió la organización del torneo al no tener las instalaciones preparadas a tiempo para la fase final, que se celebrará entre el 15 de junio y el 13 de julio.

Sin embargo, Camerún acogerá la competición en 2021, Costa de Marfil en 2023 y Guinea en 2025.

Egipto organizó la fase final de la CAN en cuatro ocasiones (1959, 1974, 1986 y 2006), y es quien se ha mostrado más ilusionado y decidido a albergar el gran espectáculo del fútbol africano, pese a los problemas de seguridad que amenazan el país.

Esta es la cuarta vez que la CAN debe cambiar de sede a pocos meses del inicio de la fase final: en 2013 se debería haber celebrado en Libia pero, por razones de seguridad, se trasladó a Sudáfrica.

En 2015 debería haberse celebrado en Marruecos pero un brote de ébola obligó a que se trasladara a Guinea Ecuatorial, mientras que la de 2017, prevista en Sudáfrica, tuvo lugar en Gabón debido al cambio en 2013.

La competición africana, que tradicionalmente se disputaba en febrero, se trasladó a junio-julio, en fechas en las que coincidirá con la Copa América y la Copa de Oro de la CONCACAF, para evitar el éxodo de jugadores africanos en plena competición europea.

Breaking: Egypt will host the 2019 Total Africa Cup of Nations #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/UZPMQDX9Te