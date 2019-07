Senegal alcanzó la final de Africa con victoria en la prórroga sobre Túnez

La selección de Senegal escribió un nuevo capítulo en su historia al alcanzar este domingo su segunda final en la Copa Africana de Naciones, tras vencer por 1-0 al exigente combinado de Túnez en 120 minutos de juego.

La acción se desarrolló en el Cairo Stadium (Egipto) y los niveles estuvieron completamente parejos: igual posesión, 13 remates para cada uno y 378 pases para Senegal, mientras que las "águilas" contaron solo uno más.

En el primer tiempo apenas se registraron intentos frente a las porterías, y las mejores opciones llegaron a traves de tiros penales en la siguiente fracción. El mediocampista tunecino Ferjani Sassi tuvo ocasión a los 75' para marcar una ventaja, pero falló con el lanzamiento desde los 12 pasos, situación que también lamentó el delantero senegalés Henri Saivet a los 81'.

En la prórroga se decidió todo luego de una maniobra con pelota parada. Tiro de esquina desde la izquierda y el arquero Mouez Hassen, en un intendo de despeje, le dio un puñetazo al balón, pero lo envió contra un compañero. El rebote dio en en el defesa Dylan Bronn antes de que se agitaran las redes y se desatara el festejo de los "leones".

El rival de Senegal en la gran final será el ganador de la llave que viven Argelia y Nigeria en el Cairo International Stadium.

THEY'RE THE LIONS AND THEY'RE IN THE ⭐️FINAL⭐️ #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/YEHAwmTjOQ

┏┓

┃┃╱╲ in this

┃╱╱╲╲ house

╱╱╭╮╲╲ we

▔▏┗┛▕▔ qualify

╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲

To the AFCON final

╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲

▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/v7slPxVEju