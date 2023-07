Club Social y Deportivo Colo Colo: Fue un fracaso y tenemos que tomar medidas serias

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho, pidió medidas "serias y urgentes" ante la caída en Copa Sudamericana ante América Mineiro, por un expresivo 5-1.

"Esto es un fracaso, hay que decirlo con todas sus letras, no hay dobles lecturas. Fue un fracaso y tenemos que tomar medidas serias y urgentes para corregir esta situación en Colo Colo", declaró en la llegada de la delegación del cuadro "popular" a Santiago, este miércoles.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, explicó que con la conducción de Blanco y Negro "no existe ninguna alianza, no existe un bloque. Lo que hicimos, y fuimos claros en decirlo, fue que estábamos por dar condiciones de gobernabilidad para el desarrollo de proyectos, lo que sentíamos que no se producía si había un cambio de proyecto, pero no le hemos firmado un cheque en blanco a nadie".

"Lo que esperamos ahora es que esas condiciones de estabilidad que dimos en abril, hoy vaya acompañado de un proyecto deportivo que no se está viendo y de los resultadods que son necesarios, hoy por hoy el campeonato nacional y copa chiole son una obligación para Colo Colo y así tienen que entenderlo los estamentos del club"

"Hay que hacer una evaluación seria, hay que hacer una evaluación a nivel directivo de Blanco y Negro, a nivel de gerencia deportiva, dirección técnica y deportivo, pero sin lugar a dudas Colo Colo demostró que no está para competir internacionalmente y eso es preocupante", completó.