Colo Colo y la UC a la cancha: La agenda de los duelos de ida en octavos de la Sudamericana

Esta semana regresa la Copa Sudamericana con los duelos de ida de los octavos de final y tanto Colo Colo como Universidad Católica tendrán exigentes desafíos frente a Internacional y Sao Paulo, respectivamente.

Revisa la agenda de esta semana en la Copa Sudamericana:

Martes 28 de junio

Nacional (URU) vs. Unión de Santa Fe (COL), 18:15 horas.

Colo Colo (CHI) vs. Inter de Porto Alegre (BRA), 20:30 horas.

Miércoles 29 de junio

The Strongest (BOL) vs. Ceará (BRA), 18:15 horas.

Deportivo Táchira (VEN) vs. Santos (BRA), 20:30 horas.

Deportivo Cali (COL) vs. Melgar (PER), 20:30 horas.

Jueves 30 de junio

Independiente del Valle (ECU) vs. Lanús (ARG), 18:15 horas.

Universidad Católica (CHI) vs. Sao Paulo (BRA). 20:30 horas.

Olimpia (PAR) vs. Atlético Goianiense (BRA), 20:30 horas.