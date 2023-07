Gustavo Quinteros por los dichos de Falcón: "Son excusas"

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, afirmó que los dichos del zaguero Maximiliano Falcón "son excusas", luego que el uruguayo afirmó que les costó jugar con línea de tres en el comienzo del partido con América Mineiro, que perdieron por 5-1.

"Son excusas. Como entrenador no tengo que poner excusas, la línea de tres la usamos 25 minutos y nos hicieron dos goles y con línea de cuatro nos hicieron tres goles", afirmó en la llegada a Santiago.

"No es un tema de línea de tres o de cuatro, es un tema de marcar en el área, ir al rebote, no dejar tirar el centro. El 9 definía abajo del arco, nos gambetean en el área y hacen el gol, eso es problema mío como entrenador, pero hay que ser honestos, sinceros y defendimos mal, perdimos duelos, no marcamos en el área, cada jugador tiene que hacer su autocrítica", explicó.

También negó cualquier desencuentro con Esteban Pavez, apuntando a la prensa que "siguen mintiendo, porque hablaron de Pavez y a Pavez lo vi a las 12 de la noche, después de la cena, él estuvo en el doping y no fue al vestuario, le siguen mintiendo a la gente, así que no le mientan más".

Luego señaló que "para estos partidos internacionales no nos alcanza y hay que competir en el torneo nacional, buscar los objetivos nacionales y dar al club la posibilidad de ganar ese dinero para clasificarlo a copas internacionales, a Copa Libertadores".