Impacto mundial por fallecimiento de futbolista que disputaría la Copa Sudamericana

Esta noche será diferente para Barcelona de Guayaquil, club ecuatoriano que disputa la Copa Sudamericana y que acaba de confirmar el fallecimiento de uno de sus jugadores.

A través de las redes sociales, el conjunto del "Guayas" ratificó el deceso de uno de sus porteros del plantel estelar, tras un terrible accidente.

Se trata de Justin Orlando Castillo, jugador de solo 20 años que era parte del primer equipo ecuatoriano y se disponía a disputar el certamen continental, que volvió esta semana tras el receso internacional de la Copa América.

"Ninguna palabra o frase, nos podrá quitar el dolor que tenemos en estos momentos. El recuerdo que nos deja a todos, será lo que nos dará la fuerza necesaria para salir de esto. Justin, siempre estarás en nuestros corazones", fue parte de lo que expresó el club tras confirmar la noticia en su cuenta oficial de X.

A priori, la causa de muerte habría sido ocasionada tras una fuerte caída, que lo tuvo por algunas horas en "estado crítico" durante este martes 16 de julio.

Rápidamente, los clubes de Ecuador y el resto de Sudamérica comenzaron a arrobar en redes sociales a Barcelona SC por la triste noticia, en medio de la concentración de su próximo duelo por Copa Sudamericana, este miércoles 17 de julio ante RB Bragantino en Guayaquil.

De hecho, debido a la inoportuna situación, la dirigencia ecuatoriana solicitó la postergación de su duelo, debido a la conmoción de todo el plantel y lo que involucra la pérdida de uno de sus jugadores más importantes.

La respuesta del organismo eso sí fue negativa debido a que la petición se hizo muy encima de la programación del encuentro, por lo que Barcelona deberá afrontar su duelo con Bragantino este miércoles.

Uma prece por Justin Cornejo. 😢🙏🏼 @BarcelonaSC



O Red Bull Bragantino lamenta o falecimento do jogador Justin Cornejo, do Barcelona Sporting Club, desejando muita força aos familiares e amigos do atleta. Da mesma forma, o clube solidariza-se aos jogadores, comissão técnica e… pic.twitter.com/Qj8RVyw5yL