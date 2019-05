Ivo Basay lamentó la caída a último minuto ante Zulia: "A este nivel no se puede permitir"

Ivo Basay, DT de Palestino, lamentó la derrota a último minuto que sufrió el equipo "árabe" ante Zulia en Venezuela, luego que los locales marcaran el 2-1 al final, justo después que los nacionales habían logrado la paridad y celebraban el punto conseguido en Maracaibo.

"A este nivel no se puede permitir. No fue un tema de sistema (por los errores defensivos) fueron errores especificos. Nos quedamos pensando y celebrando", sostuvo Basay.

"Siempre hemos jugador de la misma manera. No debemos traicionar nuestra forma de jugar, de enfrentar los partidos de la misma manera y buscar el resultado. No metemos el equipo atrás, no lo hacemos ni de local ni de visita. Después del gol pensamos que todo terminó y se dio el error", explicó.

Pese a la autocrítica, Basay señaló que "la llave sigue abierta y tenemos fe que allá (en Santiago) podemos revertir".

Por último, el "Hueso" criticó el estado de la cancha del estadio "Pachencho Romero" en Maracaibo.

"Es indigno una cancha en ese estado para jugar Primera División. Ambos equipos juegan muy bien para esas condiciones, es lamentable", terminó.