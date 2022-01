Arquero de Copiapó: Ojalá sea la última vez que los problemas de escritorio ensucian al fútbol

Richard Leyton, arquero de Deportes Copiapó, se refirió al desafío que afrontará este sábado el equipo ante Huachipato en la promoción, deseando que el fútbol no vuelva a ser ensuciado por situaciones como las que significaron que se aplace el partido que, además, tuvo cambio de rival para los nortinos.

"Tuve un llamado (de otro equipo), pero mi mente está en estos partidos. Ojalá siga en pie cuando pase esta promoción... Hoy lo que me preocupa es dejar a Copiapó en Primera. Está la opción: peleamos todo el año, casi subimos en forma directa, ganamos la liguilla", expresó a Diario El Mercurio.

"Considero que deportivamente merecimos el ascenso en cancha. No es justo que un equipo que se ganó este derecho tenga que esperar más de un mes. Vamos a enfrentar a un rival que descendió y se ganó el derecho administrativamente. Es difícil entender una situación así. Entendemos que los colegas, los jugadores de Huachipato, no tienen la culpa, pero ojalá sea la última vez que los problemas de escritorio ensucian al fútbol", agregó.

Rspecto al duelo ante Huachipato, expresó que "nuestro rival se está preparando de mucho antes, jugó varios amistosos con equipos de la zona. No tuvimos la misma preparación, porque por la ubicación geográfica en que estamos no tenemos equipos cerca. Nos tocó esta posibilidad y no la vamos a dejar pasar. Todo lo que pasó se olvida: seremos 11 contra 11".