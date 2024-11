Deportes Copiapó será el último rival de Colo Colo en el Campeonato Nacional, y de ganar, los albos podrán celebrar la obtención de su estrella 34 en la Primera División.

Sin embargo, fue el mismo Jorge Almirón quien advirtió a sus jugadores que no hay que confiarse de la situación de sus rivales: Copiapó es el único equipo descendido hasta ahora y muchos creen que será un mero trámite para los albos.

Isaac Díaz: "Contra Colo Colo me voy a jugar la vida"

Isaac Díaz es uno de los jugadores que defiende la camiseta de Deportes Copiapó y además, es un exjugador de la U, por lo que el encuentro con Colo Colo tomará un sentido especial para él.

"Yo por lo menos me voy a jugar la vida. Creo que estos partidos tan decisivos, sabiendo que Colo Colo ganando sale campeón y sabiendo que nosotros ganando, la U tiene la chance de ser campeón, se juegan con el corazón y ese honor que hay tenerle a la gente de acá", aseguró en radio ADN.

Copiapó quiere despedirse con un triunfo

El León de Atacama espera un estadio lleno para este domingo, y en esa misma línea, Díaz comentó que "Nosotros descendimos hace dos fechas y ese día contra Everton fuimos hacia la barra y nos estaba aplaudiendo. Le debemos a la gente irnos con un triunfo de Primera División y por un respeto hacia nosotros también".

Finalmente y en relación al partido con Colo Colo, el Torito de Fresia agregó que "será un partido durísimo, nosotros tenemos algún tipo de ventaja con el tema de la cancha y el calor, pero es Colo Colo. Ellos vienen ganando hace mucho rato, hizo partidos extraordinarios en la Copa Libertadores y será lindo".

"No podemos jugar un partido entregados, por lo menos yo no lo haré. Quiero estar en este partido, venía de una lesión que me dejó fuera y me preparé para este partido. Es la oportunidad de terminar bien el año y mostrarse para alguna opción en otro equipo", finalizó el delantero.