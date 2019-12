Coquimbo Unido hizo oficial el fichaje de cinco nuevos refuerzos

Coquimbo Unido sigue reforzándose de buena manera de cara a la temporada 2020, y este jueves hizo oficial la incorporación de cinco nuevos nombres para el primer equipo, destacando el fichaje del experimentado Luis Pedro Figueroa (ex U. de Concepción).

A través de su cuenta de Twitter, el cuadro "Pirata" anunció el arribo de los defensas Víctor González (ex Deportes Valdivia), Flavio Rojas (ex Cobresal) y Bayron Saavedra (ex Barnechea), el propio Figueroa y del delantero y goleador de la última temporada en la Primera B, Mathias Pinto (ex Ñublense).

Junto con ellos, los aurinegros renovaron el contrato del también zaguero Benjamín Vidal.

De esta forma, Coquimbo ya lleva nueve jugadores fichados en este mercado de pases, además de tener a Germán Corengia como su nuevo entrenador.

- Los nuevos refuerzos de Coquimbo:

¡Bienvenidos a bordo nuestros GUERREROS AURINEGROS de la zaga central! 💛☠️🖤



Víctor González y Flavio Rojas ya visten de AURINEGRO 🟡⚫️



¡Fuerza y Coraje!#SoyPirata🏴‍☠️ pic.twitter.com/e6d9l1fvHP — Coquimbo Unido (@coquimbounido) December 26, 2019

Siguen llegando tripulantes al puerto COQUIMBANO 💛☠️🖤



Luis Pedro Figueroa, Byron Saavedra y la renovación de Benjamín Vidal son las nuevas confirmaciones del Plantel de Honor 2020 🟡⚫️



¡Fuerza y Coraje!#SoyPirata🏴‍☠️ pic.twitter.com/kvS5tuRQHN — Coquimbo Unido (@coquimbounido) December 26, 2019