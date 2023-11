Coquimbo Unido informó el lamentable fallecimiento de la hija de José Sulantay

Coquimbo Unido informó este lunes el lamentable fallecimiento de Paula Sulantay, hija del histórico técnico José Sulantay, quien también partió hace cuatro meses.

De acuerdo a los medios locales, Paula Sulantay, de 53 años, estaba en recuperación en Santiago tras haber sido intervenida quirúrgicamente por una afección cardiaca.

Sin embargo, sufrió una nueva falla en su corazón y no pudo ser reanimada, contó su hermano, el diputado Marco Antonio Sulantay.

Éramos 5. Ahora vamos quedando 4. Mi hermana Paula ya no llora por la partida de su viejo amado. Ahora está con él. Se nos fue joven, llena de vida. Sólo puedo decir que Dios me hace fuerte y me ayuda a conformarme. Un beso al cielo hermana querida. pic.twitter.com/OuHIlGK7Eq