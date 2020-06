En una carta publicada en sus redes sociales, Coquimbo Unido llamó a sus hinchas a no asistir a las prácticas que el elenco pirata realizará desde este martes bajo estrictas medidas de seguridad.

En la misiva, el club coquimbano explica que se hicieron variados esfuerzos para tener la autorización de retomar los entrenamientos y que un error podría acabar con el privilegio.

"El confinamiento de todos y cada uno de los funcionarios del club, el entrenamiento en cuarentena de nuestros guerreros, el apoyo de sus familias y las nuestras en períodos de incertidumbre, el trabajo sin precedente que se realizaba de forma remota y todas las aristas que dejaron de estar al azar, no tendrían mayor fundamento si no seguimos los estrictos protocolos que nos permitirán más temprano que tarde", explica la misiva.

"Si por ahora (como hinchas) no podemos estar presentes físicamente, estaremos haciendo el aguante de otra forma, de la que más te acomode, pero necesitamos que priorices el cuidarnos. Nos encantaría que fuese distinto, pero no hay posibilidad de permitir a alguien más donde no se autoriza, por lo que cada entrenamiento tendrá la rigurosidad correspondiente", añadió.

"No pueden asistir a las prácticas, pues de ser así, serán suspendidas. Permitamos que nuestros piratas vuelvan a estar en las condiciones físicas óptimas para que dejen la vida en cada balón", completó.