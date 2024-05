Claudio Bravo reveló el ruego de Chicharito Hernández en goleada a México en la Copa América de 2016

A casi ocho años de la goleada de la selección chilena a México por 7-0 en la Copa América de 2016, Claudio Bravo recordó el histórico triunfo de Chile y el particular pedido de una de las figuras del combinado azteca.

La Roja hizo un partidazo ante los mexicanos y los encargados de anotar fueron Eduardo Vargas con cuatro goles, Edson Puch que marcó dos, y Alexis Sánchez que se matriculó con una anotación. "Yo te digo que de los partidos que he jugado en la selección, el que más he disfrutado en mi vida ha sido el partido con México", señaló Claudio Bravo en el programa Generación Dorada de Canal 13.

"Yo intervení dos veces con los pies y creo que en un tiro desde fuera del área. Yo creo que si ponía una silla y una revista, me podía sentar tranquilo a ver cómo jugaban mis compañeros", continuó el actual portero del Real Betis.

El ruego de Chicharito Hernández

En la conversación, Bravo reveló una sabrosa anécdota durante el duelo con los mexicanos: "Podríamos haber hecho 10 goles ese día. Me acuerdo que Chicharito me venía a apretar y me decía 'por favor, dile a tus compañeros que paren'. Me lo dijo en el segundo tiempo".

Y es que los goles de Chile fueron la mayoría en el segundo tiempo. En la primera mitad, Edson Puch abrió la cuenta a los 16 minutos y Eduardo Vargas cerró con un tanto a los 44 minutos. En el complemento se vino la debacle azteca: Sánchez a los 49, Vargas tres minutos después y repitió en cinco minutos más. Cerraron el marcador Vargas a los 74' y Puch a los 87'.

Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi tuvieron 21 remates durante ese encuentro, un 58% de posesión y un 84% en la precisión de los pases. Además, Chile tuvo seis fuera de juego y cuatro tiros de esquina.