Joe Abrigo: Mis hijos me preguntan cuándo volveré a caminar

El futbolista de Coquimbo Unido Joe Abrigo atraviesa un momento delicado, recuperándose de una doble lesión sufrida el pasado 27 de agosto: La rotura del tendón de Aquiles izquierdo y la fractura de un hueso en el pie derecho.

Según contó a Las Ultimas Noticias, el volante mejora de a poco y ya puede caminar ayudado de un bastón.

"No es que esté más feliz ni nada de eso, pero con los días me enfoco más en la recuperación. Está la tristeza de no poder entrenar, no poder jugar o ver partidos en televisión, aunque trato de estar bien por la familia", dijo.

De acuerdo a sus palabras, recibe el apoyo constantes de su esposa, Blessing, y de sus hijos, a los que ha podido disfrutar más durante el último tiempo: "Les he ido conociendo más las mañanas. Me preguntan cuándo me voy a recuperar, cuándo volveré a caminar y esas cosas. Hay que meterle cabeza no más y darle para adelante".

En relación al presente del elenco "pirata", sostuvo que "a veces hablo con mis compañeros más cercanos, con los que uno tiene un grado más de amistad, y a lo lejos uno trata de dar el apoyo, que entiendan que uno está ahí y que quiero lo mejor para el equipo".