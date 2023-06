Joe Abrigo: No quería salir de Coquimbo Unido, el técnico me lo pidió

El futbolista nacional Joe Abrigo aseguró que su salida de Coquimbo Unido no se debió a una decisión propia por salir a buscar minutos, sino que por mandato del técnico Fernando Díaz.

"No es que me quería venir o salir del club. El técnico me pidió que saliera y uno tiene que acatar nomás. Me lo pidió, después me apartó del grupo en los entrenamientos, se dio así de un día para otro y lo de Palestino se resolvió en menos de 24 horas", señaló en Las Ultimas Noticias.

"Finiquité mi contrato con Coquimbo, me vine libre a Palestino y firmé hasta mayo de 2024 con opción de compra. Me costó asumir que debía irme, pero llegué a un grupo humano notable y la confianza que me dio el técnico me tiene contento", añadió.

"Además estamos compitiendo en el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Sudamericana, si continuamos en competencia y puedo ser inscrito. Sólo espero estar a la altura. Vitamina me llamó, me dijo lo que quiere, la idea de juego y me quedó todo muy claro", cerró.

Abrigo debutó en los "árabes" en los cuartos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile en la victoria por 5-4 frente a Santiago Morning.